В УНИКСе сообщили, когда Велимир Перасович примет решение о своём будущем

Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что главный тренер команды Велимир Перасович пока не принял решение о своём будущем. По словам функционера, хорватский специалист попросил время на отдых после тяжёлого сезона, несмотря на предложение казанского клуба продлить сотрудничество.

— У Перасовича есть контракт с клубом с правом выхода. Такое мы каждый год ставим. То есть клуб может не предложить, и он может уйти. Мы ему предложили остаться и продолжить сотрудничество. Он просит время отдохнуть, а там уже будет принимать решение. По этому контракту он может раздумать до конца июня. То есть 10-15 дней. Мы просим его побыстрее решить вопрос. Потому что без тренера и команду трудно комплектовать.

Он устал в этот тяжелейший сезон, напряжённый полуфинал, много травм было. Конечно, надо перевести дух после сезона. Но предложений у него немало.

— Из Европы?

— Да, и кое‑кто из российских клубов. Мне кажется, за эти несколько лет Перасовичу у нас понравилось. Если надумает, он всё‑таки у нас останется, — приводит слова Богачёва издание «Матч ТВ».