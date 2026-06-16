«Даллас» может выбрать Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026 — источник

Представители как минимум трёх клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уверены, что у российского баскетболиста Всеволода Ищенко есть обещание от «Даллас Маверикс» быть выбранным на предстоящем драфте. Об этом сообщает телеграм-канал «Полный спивак».

«Даллас» обладает тремя выборами на драфте-2026 — под девятым, 30-м и 48-м номерами. Драфт НБА 2026 года состоится 23 и 24 июня в Нью-Йорке.

Генеральный менеджер «Маверикс» Майкл Шмитц в этом году приезжал в Россию, чтобы посмотреть на Ищенко в матче с ЦСКА. На тот момент Шмитц занимал должность ассистента генерального менеджера «Портленд Трэйл Блэйзерс».