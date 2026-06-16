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«Жальгирис» объявил о подписании контракта с Сабеном Ли

«Жальгирис» объявил о подписании контракта с Сабеном Ли
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Литовский «Жальгирис» объявил о переходе американского защитника Сабена Ли. Стороны подписали контракт сроком на два года.

«Я очень рад начать новую главу в карьере и с нетерпением жду этой возможности. Считаю, что «Жальгирис» — отличный клуб, и верю, что хорошо впишусь в команду. Не могу дождаться момента, когда смогу помочь им побеждать и развить успехи прошлого сезона», — приводит слова Ли пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне американец выступал за «Анадолу Эфес». В 16 матчах Евролиги он набирал в среднем 11,3 очка, 3,1 передачи и 1,8 подбора за игру. Всего в сезоне-2025/2026 защитник провёл 27 матчей в турнире, записывая в актив 8,0 очка, 2,4 передачи и 1,1 подбора в среднем за встречу.

Ранее Ли также выступал в НБА за «Детройт Пистонс», «Филадельфию Сиксерс» и «Финикс Санз».

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