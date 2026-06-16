«Техника — другая». Хряпа — об отличиях нынешних игроков от баскетболистов его поколения

Заместитель руководителя департамента национальных и резервных сборных России Виктор Хряпа сравнил нынешнее поколение игроков с баскетболистами своего времени. По словам бронзового призёра Олимпиады-2012, современные спортсмены превосходят предшественников в техническом оснащении, однако испытывают дефицит международного опыта.

— Вы как раз сказали, что вы до этого ездили на сбор с ребятами и периодически следите за играми. Можете сказать, чем нынешнее поколение ребят отличается от вашего?

— Техникой в первую очередь. Техника — другая, уже все ребята обладают хорошим дриблингом, умеют водить. Они постоянно совершенствуются, мы видим новые комбинации, увеличенную подвижность. Это из плюсов. А из минусов — нехватка международных игр, чтобы понять свой уровень. Если брать сборные молодёжные, от 16 до 20 лет, то они должны понимать, какой уровень игры у них в принципе. Не на местных турнирах, где они играют весь год, а на международных соревнованиях. Вот даже сейчас, мы видим другой стиль игры у китайцев.

Мы, например, с Сергеем Александровичем [Моней] знаем, что китайцы играют в таком стиле, сербы — в другом, испанцы — в третьем. А у ребят такого опыта нет. Поэтому мы пытаемся сейчас, когда нет официальных матчей, найти спарринги, чтобы ребята набирали этот опыт. Потому что когда нас допустят, а нас допустят, они должны иметь базу больше, чем игра только на местных турнирах, — сказал Хряпа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте интервью с заместителем руководителя департамента национальных и резервных сборных России Виктором Хряпой на «Чемпионате».

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