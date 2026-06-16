«Будет пропасть — это факт». Хряпа высказался об изоляции российского баскетбола

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 Виктор Хряпа поделился мнением о том, как отсутствие международных соревнований влияет на развитие российского баскетбола. По словам именитого спортсмена, после возвращения на международную арену российским игрокам потребуется время на адаптацию и восполнение накопившегося отставания.

— Как думаете, большая ли пропасть будет, когда нас допустят, или мы не сильно отстали от наших иностранных соперников?

— Тяжело сказать, какая будет пропасть. Непонятно, чем мерить. Но то, что пропасть будет — это факт. Скажется отсутствие международной практики, но я думаю, что ребята у нас способные, они должны быстро адаптироваться. Даже если будет провал, насколько глубокий, мы не знаем, со временем всё выровняется. Россия всегда славилась хорошими спортсменами, в том числе баскетболистами. Будут приобретать опыт и становиться сильнее по ходу дела. Жалко, конечно, потерянного времени, но такие реалии, — сказал Хряпа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте интервью с заместителем руководителя департамента национальных и резервных сборных России Виктором Хряпой на «Чемпионате».

18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч: