Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Будет пропасть — это факт». Хряпа высказался об изоляции российского баскетбола

«Будет пропасть — это факт». Хряпа высказался об изоляции российского баскетбола
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 Виктор Хряпа поделился мнением о том, как отсутствие международных соревнований влияет на развитие российского баскетбола. По словам именитого спортсмена, после возвращения на международную арену российским игрокам потребуется время на адаптацию и восполнение накопившегося отставания.

— Как думаете, большая ли пропасть будет, когда нас допустят, или мы не сильно отстали от наших иностранных соперников?
— Тяжело сказать, какая будет пропасть. Непонятно, чем мерить. Но то, что пропасть будет — это факт. Скажется отсутствие международной практики, но я думаю, что ребята у нас способные, они должны быстро адаптироваться. Даже если будет провал, насколько глубокий, мы не знаем, со временем всё выровняется. Россия всегда славилась хорошими спортсменами, в том числе баскетболистами. Будут приобретать опыт и становиться сильнее по ходу дела. Жалко, конечно, потерянного времени, но такие реалии, — сказал Хряпа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте интервью с заместителем руководителя департамента национальных и резервных сборных России Виктором Хряпой на «Чемпионате».
Читайте далее:
«Пропасть будет — это факт». Хряпа — об изоляции, звёздных проспектах из России и Моне
Эксклюзив
«Пропасть будет — это факт». Хряпа — об изоляции, звёздных проспектах из России и Моне

18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android