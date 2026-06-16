Виктор Хряпа — о баскетболе 3x3: как ни крути, это конкурент игры 5x5

Бронзовый призёр Олимпиады-2012, заместитель руководителя департамента национальных и резервных сборных России Виктор Хряпа поделился мнением о развитии баскетбола 3x3 и объяснил, почему считает эту дисциплину конкурентом классического формата 5x5.

— В условиях ограничений ФИБА молодёжь чаще играет в 3x3. На ваш взгляд, этот формат больше помогает или, наоборот, может мешать развитию навыков для большого баскетбола 5x5?

— Хорошо, что наши ребята играют. Это новая ветка баскетбола, относительно молодая. Несмотря на это, у нас уже есть олимпийские медали в этом виде спорта. По популяризации, конечно, он помогает, притягивает к себе больше внимания. Считаю, чем больше баскетбола в разных его проявлениях, тем лучше.

Но технически, как ни крути, это конкурент игры 5x5. Не в плане самой игры, а в плане количества людей, спортсменов. Сейчас те ребята, которые играют в 5x5, попадают в 3x3, если дальше будет развиваться отдельно 3x3, то, конечно же, спортсменов тоже будет намного больше, — сказал Хряпа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте интервью с заместителем руководителя департамента национальных и резервных сборных России Виктором Хряпой на «Чемпионате».

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