Виктор Хряпа назвал страну, чья модель работы с молодёжью наиболее полезна для России

Бронзовый призёр Олимпиады-2012, заместитель руководителя департамента национальных и резервных сборных России Виктор Хряпа рассказал, какую зарубежную систему подготовки молодых баскетболистов считает наиболее близкой и полезной для российского баскетбола.

— Вы наверняка видели много разных систем подготовки за рубежом. Есть ли страна или федерация, чью модель работы с молодёжью вы считаете наиболее успешной и полезной для России?

— Нам, наверное, ближе всего Сербия, потому что именно с молодыми игроками там хорошо работают. Зоран Лукич у нас тренер, демонстрирует это прекрасно. В таких условиях, в которых мы находимся, он вынужден работать с игроками, намного моложе, чем в остальных сборных. Он показывает прекрасный результат не только в плане игры и побед, но и в плане перехода молодых игроков во взрослый баскетбол.

Поэтому, думаю, нам подходит эта система. Конечно, во всём мире и в НБА много игроков, которые демонстрируют, что сербский баскетбол на уровне. А этот уровень начинается как раз с подготовки в детском возрасте. Про Йокича мы говорить не будем, все и так знают, что он — молодец! — сказал Хряпа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте интервью с заместителем руководителя департамента национальных и резервных сборных России Виктором Хряпой на «Чемпионате».

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