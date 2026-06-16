Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Хряпа назвал страну, чья модель работы с молодёжью наиболее полезна для России

Виктор Хряпа назвал страну, чья модель работы с молодёжью наиболее полезна для России
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2012, заместитель руководителя департамента национальных и резервных сборных России Виктор Хряпа рассказал, какую зарубежную систему подготовки молодых баскетболистов считает наиболее близкой и полезной для российского баскетбола.

— Вы наверняка видели много разных систем подготовки за рубежом. Есть ли страна или федерация, чью модель работы с молодёжью вы считаете наиболее успешной и полезной для России?
— Нам, наверное, ближе всего Сербия, потому что именно с молодыми игроками там хорошо работают. Зоран Лукич у нас тренер, демонстрирует это прекрасно. В таких условиях, в которых мы находимся, он вынужден работать с игроками, намного моложе, чем в остальных сборных. Он показывает прекрасный результат не только в плане игры и побед, но и в плане перехода молодых игроков во взрослый баскетбол.

Поэтому, думаю, нам подходит эта система. Конечно, во всём мире и в НБА много игроков, которые демонстрируют, что сербский баскетбол на уровне. А этот уровень начинается как раз с подготовки в детском возрасте. Про Йокича мы говорить не будем, все и так знают, что он — молодец! — сказал Хряпа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте интервью с заместителем руководителя департамента национальных и резервных сборных России Виктором Хряпой на «Чемпионате».
Читайте далее:
«Пропасть будет — это факт». Хряпа — об изоляции, звёздных проспектах из России и Моне
Эксклюзив
«Пропасть будет — это факт». Хряпа — об изоляции, звёздных проспектах из России и Моне

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android