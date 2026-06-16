Хряпа ответил на вопрос о российской молодёжи с потенциалом выхода на уровень Евролиги

Заместитель руководителя департамента национальных и резервных сборных России Виктор Хряпа высказался о перспективах молодых российских игроков, выступающих в юношеских сборных. По словам бывшего капитана сборной России, среди молодёжи есть немало талантливых баскетболистов, однако их дальнейший прогресс будет зависеть от качества подготовки и собственной работы над собой.

— Вы много ездите по стране и смотрите молодёжь лично. Есть ли сейчас в регионах игроки, которые пока малоизвестны широкой публике, но у которых, по вашему мнению, есть реальный потенциал выйти на уровень Евролиги или национальной команды в будущем?

— Если говорить именно про эту команду (речь о сборной U17. — Прим. «Чемпионата»), это уже ребята известные, они играют в клубах. Вернусь сейчас к сбору во Владимире, там у нас 14-летние ребята. Вот там много ребят неизвестных, как вы говорите, широкой публике, которые в будущем окажутся на молодёжных сборах, а потом, дай бог, и дойдут до национальных.

Но это длительные процессы, которые занимают много времени и сил. Нужно вкладывать в игроков, нужно работать и им самим, чтобы достичь дальнейших результатов, — сказал Хряпа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте интервью с заместителем руководителя департамента национальных и резервных сборных России Виктором Хряпой на «Чемпионате».

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