Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Капитан «Зенита» пропустил встречу с болельщиками после провального сезона

Капитан «Зенита» пропустил встречу с болельщиками после провального сезона
Комментарии

Капитан «Зенита» Трент Фрейзер не присутствовал на традиционной встрече команды с болельщиками, которая прошла 14 июня в академии баскетбола сине-бело-голубых.

На фотографии с мероприятия, опубликованной клубом, Фрейзера нет. Также на снимке отсутствует защитник Ксавьер Мун. О причинах отсутствия игроков не сообщается.

«Зенит» завершил сезон на четвёртом месте. В регулярном чемпионате команда заняла третье место (28 побед, 12 поражений). В полуфинале «Зенит» уступил УНИКСу в семи матчах (3-4), в серии за третье место проиграл «Локомотиву-Кубань» (2-3) и остался без медалей.

В ходе встречи руководство клуба ответило на вопросы болельщиков о трансферных планах. Завершилось мероприятие общей фотографией и автограф-сессией. Следующий сезон Единой лиги ВТБ стартует в октябре 2026 года.

Сейчас читают:
0-2 не проблема. «Локомотив-Кубань» выиграл бронзу, оставив «Зенит» без медалей!
0-2 не проблема. «Локомотив-Кубань» выиграл бронзу, оставив «Зенит» без медалей!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android