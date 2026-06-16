Капитан «Зенита» пропустил встречу с болельщиками после провального сезона

Капитан «Зенита» Трент Фрейзер не присутствовал на традиционной встрече команды с болельщиками, которая прошла 14 июня в академии баскетбола сине-бело-голубых.

На фотографии с мероприятия, опубликованной клубом, Фрейзера нет. Также на снимке отсутствует защитник Ксавьер Мун. О причинах отсутствия игроков не сообщается.

«Зенит» завершил сезон на четвёртом месте. В регулярном чемпионате команда заняла третье место (28 побед, 12 поражений). В полуфинале «Зенит» уступил УНИКСу в семи матчах (3-4), в серии за третье место проиграл «Локомотиву-Кубань» (2-3) и остался без медалей.

В ходе встречи руководство клуба ответило на вопросы болельщиков о трансферных планах. Завершилось мероприятие общей фотографией и автограф-сессией. Следующий сезон Единой лиги ВТБ стартует в октябре 2026 года.