«Такой он примерно и человек». Виктор Хряпа высказался о Сергее Моне

Бронзовый призёр Олимпиады-2012, заместитель руководителя департамента национальных и резервных сборных России Виктор Хряпа высказался о бывшем товарище по команде и партнёре по сборной России Сергее Моне. В настоящий момент Моня является руководителем департамента национальных и резервных сборных команд.

— Вы с Сергеем Моней давно знакомы по сборной и ЦСКА. Как у вас выстраивается взаимодействие на новых должностях — есть ли уже сложившийся стиль или фишки в совместной работе?

— Фишка — это обычное желание работать и желание помочь. Это ничем не отличается от игры. То, в каком стиле баскетболист играл, такой он примерно и человек. Его игра описывает его характер. Работы всегда хватает, всегда есть чем заняться.

Иногда удаётся помочь друг другу с полуслова, не надо долго объяснять, что и как нужно сделать, чтобы что-то получилось. Он говорит, мы делаем. Иногда получается быстро, иногда — не очень. Это нормально, это рабочий процесс, — сказал Хряпа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Читайте интервью с заместителем руководителя департамента национальных и резервных сборных России Виктором Хряпой на «Чемпионате».

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