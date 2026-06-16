Дарио Шарич вернулся в Евролигу, подписав контракт с «Анадолу Эфес»

Хорватский форвард Дарио Шарич вернулся в Евролигу. «Анадолу Эфес» объявил о подписании контракта с 32-летним баскетболистом по схеме «2+1» — до 2028 года с опцией продления.

Шарич выступал за «Эфес» с 2014 по 2016 год, после чего перешёл в НБА, где провёл девять сезонов. Всего он сыграл 498 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф за «Филадельфию Сиксерс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Финикс Санз», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». В среднем за карьеру в НБА Шарич набирал 10,3 очка, 5,4 подбора и 1,9 передачи, реализуя 44,3% с игры и 36% из-за дуги.

В сезоне-2025/2026 Шарич сыграл пять матчей за «Сакраменто Кингз». За два сезона в «Эфесе» до перехода в НБА хорват провёл 55 матчей в Евролиге, набирая в среднем 10,1 очка и 6,0 подбора.