Реджи Миллер считает, что «Бостону» стоит обменять Брауна на Адетокунбо

Легенда НБА Реджи Миллер заявил, что «Бостон Селтикс» стоит рассмотреть обмен Джейлена Брауна на двухкратного MVP Янниса Адетокунбо. По его словам, это изменит игру команды с периметровой на более сбалансированную.

«Если это то, что потребуется. Я должен увидеть остальную часть состава. Посмотрите, как сейчас выигрываются игры. В финале и плей-офф нужно иметь игру со средней дистанции. Я думаю, что они изменились бы, и я думаю, что Яннис помог бы, принося больше двухочковых и бросков с фолом. Я не говорю, что нужно полностью отказаться от трёхочковых, но вам не нужно 50 [за игру]. Может быть, 35-40», — приводит слова Миллера издание ClutchPoints.

Миллер считает, что «Селтикс» в плей-офф-2026 совершали слишком много трёхочковых бросков. По его мнению, появление Адетокунбо сделает игру команды более сбалансированной — с акцентом на проходы под кольцо и средние броски.