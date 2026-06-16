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Реджи Миллер считает, что «Бостону» стоит обменять Брауна на Адетокунбо

Реджи Миллер считает, что «Бостону» стоит обменять Брауна на Адетокунбо
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Легенда НБА Реджи Миллер заявил, что «Бостон Селтикс» стоит рассмотреть обмен Джейлена Брауна на двухкратного MVP Янниса Адетокунбо. По его словам, это изменит игру команды с периметровой на более сбалансированную.

«Если это то, что потребуется. Я должен увидеть остальную часть состава. Посмотрите, как сейчас выигрываются игры. В финале и плей-офф нужно иметь игру со средней дистанции. Я думаю, что они изменились бы, и я думаю, что Яннис помог бы, принося больше двухочковых и бросков с фолом. Я не говорю, что нужно полностью отказаться от трёхочковых, но вам не нужно 50 [за игру]. Может быть, 35-40», — приводит слова Миллера издание ClutchPoints.

Миллер считает, что «Селтикс» в плей-офф-2026 совершали слишком много трёхочковых бросков. По его мнению, появление Адетокунбо сделает игру команды более сбалансированной — с акцентом на проходы под кольцо и средние броски.

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