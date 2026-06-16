Егор Амосов может перейти из «Реала» в один из самых титулованных университетов NCAA

Российский форвард системы мадридского «Реала» Егор Амосов может продолжить карьеру в студенческом баскетболе США. По информации телеграм-канала «Перехват», 18-летний игрок рассматривает вариант с переходом в университет Коннектикута (UConn), который является одним из самых успешных баскетбольных вузов страны.

Сообщается, что Амосов получил множество предложений от американских программ, однако именно UConn стал его приоритетным вариантом. При этом у россиянина остаётся действующий контракт с «Реалом», а стороны уже ведут переговоры относительно его будущего.

Университет Коннектикута считается одним из грандов NCAA. Команда шесть раз выигрывала национальный чемпионат, а в 2023 и 2024 годах оформила два титула подряд. В прошедшем сезоне UConn также дошёл до финала турнира.

В случае перехода Амосов будет работать под руководством главного тренера Дэна Херли, который возглавляет программу с 2018 года. Летом 2024 года специалист рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», однако решил остаться в университете.

Минувший сезон Амосов провёл в системе «Реала». Вместе с мадридским клубом россиянин стал чемпионом юниорского первенства Испании, а в финальном матче был признан самым ценным игроком. Также он выиграл турнир Liga U среди команд до 22 лет и принял участие в престижном молодёжном лагере в Тревизо.

Если переход состоится, Амосов станет одним из немногих российских баскетболистов, выступающих в NCAA в сезоне-2026/2027.