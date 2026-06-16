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Американский центровой «Лейкерс» получил паспорт гражданина Словении

Американский центровой «Лейкерс» получил паспорт гражданина Словении
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26-летний центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Джексон Хэйс официально получил паспорт гражданина Словении. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Словении.

Фото: Пресс-служба Федерации баскетбола Словении

«Мы искренне благодарим Национальное собрание и правительство Республики Словения, все компетентные министерства, Олимпийский комитет Словении, посольство Республики Словения в Вашингтоне и всех, кто помог Джексону Хэйсу получить словенское гражданство. В эти дни Джексон принял присягу и оформил все необходимые документы для получения паспорта.

Как известно, он пока не сможет помочь национальной сборной в предстоящем отборочном окне, но я верю, что благодаря своей молодости, игровым способностям, большому желанию и правильному настрою он станет важным членом словенской национальной команды в долгосрочной перспективе», — сказал генеральный секретарь Баскетбольной ассоциации Словении Алеш Крижнар.

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