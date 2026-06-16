«Пари НН» не выступит в следующем сезоне Единой лиги — источник

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» не примет участия в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне, о чём сообщили в ТАСС.

«В сезоне-2026/2027 команда будет представлена только в молодёжном первенстве», — говорится в сообщении издания.

Нижегородский коллектив является серебряным призёром Единой лиги сезона-2013/2014 и первенства России того же розыгрыша. В нынешнем сезоне-2025/2026 «Пари НН» дошёл до финала Кубка России, где уступил МБА-МАИ и выиграл серебряные медали, а в 2023 году нижегородцы стали чемпионами Кубка России.

В нынешнем сезоне клуб провёл 40 игр в Единой лиге, одержав 12 побед при 28 поражениях. По итогам чемпионата занял девятое место и не прошёл в плей-офф.