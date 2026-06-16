«Заявление для всей Америки. Это наша победа». Перкинс — о чемпионстве «Нью-Йорка» в НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выразил уверенность в том, что чемпионство клуба «Нью-Йорк Никс» в финале НБА станет стимулом для развития баскетбола в США.

«То, что сделал «Нью-Йорк» и здоровяк Брансон, стало заявлением для всей Америки. Это наша победа… Думаю, это прекрасное время для американского баскетбола», — приводит слова Перкинса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Напомним, в финальной серии НБА клуб из Нью-Йорка победил «Сан-Антонио Спёрс» в серии из пяти матчей (4:1).