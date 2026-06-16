Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Ведищев отреагировал на завоевание «Локомотивом» бронзовых медалей Единой лиги

Андрей Ведищев отреагировал на завоевание «Локомотивом» бронзовых медалей Единой лиги
Комментарии

Президент клуба Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев отреагировал на завоевание бронзовых медалей сезона-2025/2026 в серии с «Зенитом» (3-2).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
12 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
76 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Мун - 23, Роберсон - 16, Мартюк - 15, Фрейзер - 12, Жбанов - 3, Воронцевич - 3, Карасёв - 2, Бако - 2, Щербенев, Узинский, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Мартин - 13, Хантер - 10, Хаджибегович - 10, Ищенко - 8, Темиров - 6, Мур - 5, Самойленко - 5, Квитковских - 4, Ведищев, Шеянов, Коновалов

«Очень горд командой, характером. Мы отборолись, вытащили эту серию с 0-2, поэтому очень рад, что мы всё-таки взяли бронзу. Последние два сезона мы играли семиматчевые серии в полуфиналах, было очень сложно включаться через короткое время в эту серию бронзовую. Где-то травмы, где-то силы, где-то, наверное, характер тоже. В этому году мы включились и взяли бронзу. Я очень рад.

Поздравляю всех наших болельщиков, огромный всем привет, спасибо за поддержку. Мы сделали всё и благодаря вам в том числе, мы с этими медалями. Они очень ценны для нас. Мы их всех любим и ждём в «Баскет-Холле». Только аншлаги, нам всегда нужна поддержка, это очень важно», — сказал Ведищев в видео в своём телеграм-канале.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Cетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
0-2 не проблема. «Локомотив-Кубань» выиграл бронзу, оставив «Зенит» без медалей!
0-2 не проблема. «Локомотив-Кубань» выиграл бронзу, оставив «Зенит» без медалей!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android