Андрей Ведищев отреагировал на завоевание «Локомотивом» бронзовых медалей Единой лиги

Президент клуба Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев отреагировал на завоевание бронзовых медалей сезона-2025/2026 в серии с «Зенитом» (3-2).

«Очень горд командой, характером. Мы отборолись, вытащили эту серию с 0-2, поэтому очень рад, что мы всё-таки взяли бронзу. Последние два сезона мы играли семиматчевые серии в полуфиналах, было очень сложно включаться через короткое время в эту серию бронзовую. Где-то травмы, где-то силы, где-то, наверное, характер тоже. В этому году мы включились и взяли бронзу. Я очень рад.

Поздравляю всех наших болельщиков, огромный всем привет, спасибо за поддержку. Мы сделали всё и благодаря вам в том числе, мы с этими медалями. Они очень ценны для нас. Мы их всех любим и ждём в «Баскет-Холле». Только аншлаги, нам всегда нужна поддержка, это очень важно», — сказал Ведищев в видео в своём телеграм-канале.