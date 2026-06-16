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Тьяго Сплиттер — новый главный тренер «Чикаго Буллз»

Тьяго Сплиттер — новый главный тренер «Чикаго Буллз»
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41-летний бразильско-испанский специалист Тьяго Сплиттер назначен главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Фото: Пресс-служба «Чикаго Буллз»

«На протяжении всего процесса отбора Тьяго выделялся своим баскетбольным интеллектом, умением находить общий язык с игроками и развивать их, а также тем, как его команды сражаются на площадке каждый вечер. Он побеждал на всех уровнях игры и как игрок, и как тренер на разных континентах. Поэтому считаем, что его видение идеально подходит для нашего молодого состава. Мы рады сотрудничать с ним и вместе строить баскетбольную команду «Чикаго» новой эры», — сказано в пресс-релизе.

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