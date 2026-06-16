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Илона Корстин подтвердила, что «Пари НН» не примет участия в следующем сезоне Единой лиги

Илона Корстин подтвердила, что «Пари НН» не примет участия в следующем сезоне Единой лиги
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подтвердила информацию, что команда «Пари Нижний Новгород» из-за финансовых проблем не примет участия в сезоне-2026/2027, только сохранив состав для молодёжного турнира.

– Новая арена также строится в Нижнем Новгороде. Есть шансы увидеть и там баскетбол?
– В Нижнем строится большая арена, это знаковое событие для региона. Но у «Нижнего Новгорода» сейчас тяжёлая ситуация и нет финансовой поддержки. Клуб не примет участие в следующем чемпионате лиги, однако команда продолжит участие в Единой молодёжной лиге, — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полное интервью с Илоной Корстин читайте на «Чемпионате» завтра, 17 июня, в 13:00 мск.
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