Илона Корстин подтвердила, что «Пари НН» не примет участия в следующем сезоне Единой лиги

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подтвердила информацию, что команда «Пари Нижний Новгород» из-за финансовых проблем не примет участия в сезоне-2026/2027, только сохранив состав для молодёжного турнира.
– Новая арена также строится в Нижнем Новгороде. Есть шансы увидеть и там баскетбол?
– В Нижнем строится большая арена, это знаковое событие для региона. Но у «Нижнего Новгорода» сейчас тяжёлая ситуация и нет финансовой поддержки. Клуб не примет участие в следующем чемпионате лиги, однако команда продолжит участие в Единой молодёжной лиге, — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.