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Деннис Шрёдер может в 13-й раз за карьеру поменять клуб в НБА — инсайдер

Деннис Шрёдер может в 13-й раз за карьеру поменять клуб в НБА — инсайдер
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32-летний разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» немец гамбийского происхождения Деннис Шрёдер может быть вновь обменян в межсезонье. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Брайан Уиндхорст.

«Если говорить о «Кливленде», в последнее время получаю новости, что они хотят сократить зарплатную ведомость. Думаю, в первую очередь они изучают возможность обмена Денниса Шрёдера», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN Cleveland.

Шрёдер начал сезон-2025/2026 НБА в составе «Сакраменто Кингз», подписав с клубом трёхлетний контракт прошлым летом. Однако в последний день трансферного окна НБА его обменяли в «Кливленд», таким образом, «Кавальерс» стали 11-й командой НБА, за которую он играл в своей карьере. Кроме того, для Денниса это также стало 12-й сменой команды за его 13-летнюю карьеру в НБА.

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