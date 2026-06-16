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Тьяго Сплиттер прокомментировал подписание контракта с «Чикаго Буллз»

Тьяго Сплиттер прокомментировал подписание контракта с «Чикаго Буллз»
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Новый главный тренер команды НБА «Чикаго Буллз» Тьяго Сплиттер прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Я хочу поблагодарить руководство и всю организацию «Чикаго Буллз» за возможность возглавить эту историческую франшизу. «Буллз» олицетворяют всё, что я люблю в этой игре: гордые традиции, страстный город и молодую, голодную команду игроков, готовых расти. Я благодарен за доверие, которое организация оказала мне, и не могу дождаться начала работы в Чикаго», — приводит слова Сплиттера пресс-служба команды.

До работы в «Хьюстон Рокетс» Сплиттер провёл пять сезонов в «Бруклин Нетс», работая ассистентом тренера с 2019 по 2023 год и скаутом с дополнительными обязанностями по развитию игроков на площадке в сезоне-2018/2019. Он начал свою тренерскую карьеру в «Нетс» сразу после завершения карьеры игрока в 2018 году. Сплиттер также имеет международный тренерский опыт, проработав в молодёжной сборной Бразилии до 23 лет.

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