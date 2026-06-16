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БК «Пари НН» приостанавливает деятельность главной команды и не будет выступать в ЕЛ

БК «Пари НН» приостанавливает деятельность главной команды и не будет выступать в ЕЛ
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Баскетбольный клуб «Пари НН» приостанавливает деятельность главной команды. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского коллектива.

«Баскетбольный клуб «Пари НН» объявляет о непростом решении: главная команда региона приостанавливает свою деятельность и не будет выступать в Единой лиге ВТБ с сезона-2026/2027. При этом молодёжная команда клуба продолжит выступление в Единой Молодёжной лиге ВТБ.

Финансирование клуба осуществлялось за счёт средств регионального бюджета и спонсоров. Все обязательства, взятые на себя регионом в рамках поддержки клуба, выполнены в полном объёме. Но, к сожалению, текущая финансовая ситуация, которая объективно влияет на партнёров клуба, в том числе и потенциальных, диктует новые условия, делающие содержание главной команды на профессиональном уровне временно невозможным. Приостановка деятельности — вынужденная, но управляемая мера.

Несмотря на расставание с большой ареной, клуб продолжит жить. Мы сохраняем резервный состав, который будет представлять регион в первенствах России среди молодёжных команд. Продолжит своё выступление в рамках Единой молодёжной лиги ВТБ и молодёжная команда. Клуб сохраняет свою структуру подготовки, кадровый потенциал и инфраструктуру.

Мы делаем акцент на развитии и воспитании молодёжи, наших юных талантов. Наша цель — растить новое поколение нижегородского баскетбола.

Выражаем искреннюю благодарность правительству Нижегородской области и лично губернатору за многолетнюю поддержку, доверие и совместную работу. Правительство региона и ЦУРС продолжат выполнять взятые на себя социальные обязательства по развитию баскетбола в регионе.

От всего сердца благодарим наших болельщиков и партнёров за годы безграничной поддержки, за шум трибун и верность чёрно-белым цветам!» — сказано в пресс-релизе.

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