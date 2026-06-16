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Дончич оценил игру Брансона в финале НБА с «Сан-Антонио Спёрс»

Дончич оценил игру Брансона в финале НБА с «Сан-Антонио Спёрс»
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27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», признался, что не смотрел большую часть матчей финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антони Спёрс». При этом Лука оценил игру разыгрывающего защитника американца Джейлена Брансона.

«Ну, я почти ничего не смотрел [из матчей финала НБА]. Но думаю, что Джейлен играл действительно хорошо. Я отправил ему сообщение [с поздравлением], у него есть все основания быть счастливым. С тех пор [как мы оба играли за «Даллас Маверикс»], оба значительно прибавили. Мы уже не те игроки, какими были раньше. Было бы очень здорово снова играть вместе, безусловно», — приводит слова Дончича портал Eurohoops.

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