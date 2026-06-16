Фирма чемпиона НБА планирует инвестировать € 55 млн в главную женскую лигу Испании

Инвестиционная фирма двукратного чемпиона Испании Пау Газоля намерена вложить € 55 млн в главную женскую лигу Испании (Liga F), о чём сообщили в издании Cadena Ser.

«Gasol16 Ventures, инвестиционная фирма бывшего баскетболиста Пау Газоля, участвует в предложении о вливании € 55 млн в Liga F, объединение профессиональных женских футбольных клубов, для профессионализации их коммерческой модели и ускорения интернационализации. Эта сумма, по словам Liga F, станет крупнейшим частным инвестированием, полученным женской футбольной лигой, и одним из самых значительных в мире в истории профессионального женского спорта.

Кроме того, объединение клубов подчёркивает среди целей этого шага коммерческое развитие соревнования, его международное позиционирование, а также рост и консолидацию долгосрочной модели для лиги и её клубов, что вписывается в тенденцию притока частного капитала в женский спорт в Европе. Инвестиционная фирма Пау Газоля уже имеет среди своих активов другие женские спортивные клубы и соревнования, такие как WNBA, профессиональная женская баскетбольная лига США, или Bay FC из NWSL, женская футбольная лига США.

Инвестиция должна быть одобрена на внеочередном собрании клубов, созываемом на 29 июня», — говорится в статье.