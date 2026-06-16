«Нам не повезло из-за травм». Дончич — о первом полноценном сезоне в составе «Лейкерс»

27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», поделился мнением насчёт первого полноценного сезона в составе калифорнийской команды.

«Думаю, нам не повезло в этом году из-за травм. Мы могли бы далеко продвинуться в этом году [в рамках плей-офф], но этого не произошло. Когда не выигрываешь, это плохой сезон, поэтому, если не выигрываешь, это плохо», — приводит слова Дончича портал Basket News.

Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.