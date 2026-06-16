21-летний центровой «Вашингтона» перенёс операцию после перелома стопы на тренировке

Центровой команды НБА «Вашингтон Уизардс» Александр Сарр перенёс операцию по восстановлению от перелома правой стопы, сообщили в пресс-службе команды.

213-сантиметровый центровой «Уизардс», как ожидается, будет здоров к началу сезона. Игрок получил травму во время контактного игрового момента на тренировке в межсезонье в конце прошлой недели.

Сарр, выбранный вторым на драфте 2024 года, вступит в свой третий сезон. 21-летний французский центровой в сезоне-2025/2026 в среднем за матч имел следующую статистику — 16,3 очка, 7,4 подбора и 2,0 блок-шота. Он принял участие лишь в 48 играх из-за различных травм.