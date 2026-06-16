Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

21-летний центровой «Вашингтона» перенёс операцию после перелома стопы на тренировке

21-летний центровой «Вашингтона» перенёс операцию после перелома стопы на тренировке
Комментарии

Центровой команды НБА «Вашингтон Уизардс» Александр Сарр перенёс операцию по восстановлению от перелома правой стопы, сообщили в пресс-службе команды.

213-сантиметровый центровой «Уизардс», как ожидается, будет здоров к началу сезона. Игрок получил травму во время контактного игрового момента на тренировке в межсезонье в конце прошлой недели.

Сарр, выбранный вторым на драфте 2024 года, вступит в свой третий сезон. 21-летний французский центровой в сезоне-2025/2026 в среднем за матч имел следующую статистику — 16,3 очка, 7,4 подбора и 2,0 блок-шота. Он принял участие лишь в 48 играх из-за различных травм.

Материалы по теме
Что будет с Леброном и куда уйдёт Адетокунбо? Межсезонье НБА — LIVE!
Live
Что будет с Леброном и куда уйдёт Адетокунбо? Межсезонье НБА — LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android