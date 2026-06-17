Дончич выразил безразличие к тому, что не смог претендовать на звание MVP НБА

27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», выразил безразличие к тому, что не смог претендовать на звание самого ценного игрока (MVP) по итогам регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Эти награды присуждаются средствами массовой информации. Конечно, хочу выиграть каждый трофей, но самое важное — это победа в чемпионате», — приводит слова Дончича портал Eurohoops.

Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.