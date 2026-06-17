Инсайдер: «Бакс» теперь хотят, чтобы «Майами» включили в сделку по Адетокунбо Лео Месси
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Инсайдер НБА Тим Рейнольдс в шутку предположил, что «Милуоки Бакс» могут потребовать включить в сделку по обмену звёздного центрового Янниса Адетокунбо нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Это произошло после того, как Месси оформил хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со сборной Алжира.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17' 2:0 Месси – 60' 3:0 Месси – 76'
«Милуоки Бакс» теперь хотят, чтобы «Майами» включили в сделку по Адетокунбо Лео Месси», — приводит слова Рейнольдса портал Sportskeeda.
В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.
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