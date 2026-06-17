Инсайдер: «Бакс» теперь хотят, чтобы «Майами» включили в сделку по Адетокунбо Лео Месси

Инсайдер НБА Тим Рейнольдс в шутку предположил, что «Милуоки Бакс» могут потребовать включить в сделку по обмену звёздного центрового Янниса Адетокунбо нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Это произошло после того, как Месси оформил хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со сборной Алжира.

«Милуоки Бакс» теперь хотят, чтобы «Майами» включили в сделку по Адетокунбо Лео Месси», — приводит слова Рейнольдса портал Sportskeeda.



В прошедшем сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.