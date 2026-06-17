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В «Зените» ответили на вопрос о возможном приходе Перасовича из УНИКСа

В «Зените» ответили на вопрос о возможном приходе Перасовича из УНИКСа
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном назначении на пост главного тренера сине-бело-голубых Велимира Перасовича, возглавляющего УНИКС.

Ранее президент казанского клуба Евгений Богачёв заявил, что у специалиста есть предложение от российской команды.

— Есть ли Перасович в шорт-листе «Зенита»? Делал ли «Зенит» предложение?
— «Зенит» не делал предложение Велимиру Перасовичу, — сказал Медведев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

«Зенит» по итогам завершившегося сезона Единой лиги уступили «Локомотиву-Кубань» в борьбе за третье место. УНИКС проиграл ЦСКА в серии за золотые медали.

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