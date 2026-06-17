Шей Гилджес-Александер подписал контракт с Nike

Двукратный MVP НБА канадец Шей Гилджес-Александер заключил контракт с Nike, перейдя из дочернего бренда Converse, с которым сотрудничал с 2020 года. Компания подтвердила сделку во вторник.

«Мы рады приветствовать Шея Гилджес-Александера в семье Nike Basketball. После двух сезонов MVP подряд мы с воодушевлением готовимся развивать сотрудничество с Шеем — одним из лидеров по креативности в современном баскетболе», — говорится в официальном заявлении Nike.

В сезоне-2025/2026 Гилджес-Александер набирал в среднем 30,5 очка, 6,8 передачи, 4,1 подбора и 1,4 перехвата при 55,3% с игры и 38,6% из-за дуги. В плей-офф он помог «Оклахоме» дойти до финала Западной конференции, где команда уступила «Сан-Антонио Спёрс» в седьмом матче.