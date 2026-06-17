Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Билл Симмонс: Брансон должен быть в числе 50 лучших игроков всех времён

Билл Симмонс: Брансон должен быть в числе 50 лучших игроков всех времён
Комментарии

Известный американский журналист и эксперт Билл Симмонс высоко оценил роль лидера «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона в чемпионском походе команды в плей-офф-2026.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Брансон должен быть в числе 50 лучших игроков всех времён. Он сделал то, чего не смогли сделать многие великие защитники. Он сделал то, чего Джеймс Харден, будучи стартовым игроком своей команды, так и не смог сделать, а именно вывести её в финал – он раз за разом терпел поражения. Стив Нэш, невероятный игрок, двукратный MVP. Не по своей вине, но ему так и не удалось вывести свою команду в финал. Крис Пол всё же сделал это в 2021 году уже на исходе карьеры, но они проиграли. Джейсон Кидд, два финала подряд, но он проиграл, а затем наконец-то добился успеха позже, будучи игроком второго плана в стартовом составе «Далласа». То, что сделал Брансон, сравнимо с Дуэйном Уэйдом в 2006 году.

Это сравнимо с Биллом Уолтоном в 77-м… Просто втащил команду в финал. Я никогда бы и подумать не мог, что он попадёт в эту пирамиду. Но он снова и снова был тем, кто делал погоду в атаке для «Никс». И он становился лучше, когда это было важно. Он никогда не уставал. В финале он играл по 39 минут за матч. Всё это практически немыслимо для парня с его ростом. А то, что он сотворил в пятой игре, я просто скажу так: чем больше я смотрю на это, тем больше думаю, что это один из величайших перформансов в финалах. Я ставлю его на 40-е место. Я ставлю его выше Нэша, Кидда, Сэма Джонса, Хардена, Джорджа Гервина и Луки», – сказал Симмонс в своём подкасте на YouTube.

Сейчас читают:
Брансон — о чемпионстве «Нью-Йорка»: нет слов. Это всё, о чём я когда-либо мечтал
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android