Билл Симмонс: Брансон должен быть в числе 50 лучших игроков всех времён

Известный американский журналист и эксперт Билл Симмонс высоко оценил роль лидера «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона в чемпионском походе команды в плей-офф-2026.

«Брансон должен быть в числе 50 лучших игроков всех времён. Он сделал то, чего не смогли сделать многие великие защитники. Он сделал то, чего Джеймс Харден, будучи стартовым игроком своей команды, так и не смог сделать, а именно вывести её в финал – он раз за разом терпел поражения. Стив Нэш, невероятный игрок, двукратный MVP. Не по своей вине, но ему так и не удалось вывести свою команду в финал. Крис Пол всё же сделал это в 2021 году уже на исходе карьеры, но они проиграли. Джейсон Кидд, два финала подряд, но он проиграл, а затем наконец-то добился успеха позже, будучи игроком второго плана в стартовом составе «Далласа». То, что сделал Брансон, сравнимо с Дуэйном Уэйдом в 2006 году.

Это сравнимо с Биллом Уолтоном в 77-м… Просто втащил команду в финал. Я никогда бы и подумать не мог, что он попадёт в эту пирамиду. Но он снова и снова был тем, кто делал погоду в атаке для «Никс». И он становился лучше, когда это было важно. Он никогда не уставал. В финале он играл по 39 минут за матч. Всё это практически немыслимо для парня с его ростом. А то, что он сотворил в пятой игре, я просто скажу так: чем больше я смотрю на это, тем больше думаю, что это один из величайших перформансов в финалах. Я ставлю его на 40-е место. Я ставлю его выше Нэша, Кидда, Сэма Джонса, Хардена, Джорджа Гервина и Луки», – сказал Симмонс в своём подкасте на YouTube.