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Инсайдер: намерение Леброна — продолжать играть

Инсайдер: намерение Леброна — продолжать играть
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Аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что Леброн Джеймс сосредоточен на продлении контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» и стороны уже ведут переговоры. По словам Уиндхорста, если сделка не будет заключена в ближайшие 14 дней, «Кливленд Кавальерс» и другие команды могут включиться в борьбу за 41-летнего звёздного форварда.

«Насколько понимаю, намерение Леброна — продолжать играть. Думаю, что сейчас он сосредоточен на заключении сделки с «Лейкерс». Сейчас ему разрешено вести переговоры только с «Лейкерс», и я верю, что они ведут эти переговоры.

Они обмениваются информацией. Рынок откроется через 14 дней, и в течение следующих 14 дней он попытается согласовать сделку с «Лейкерс». Если через 14 дней они зайдут в тупик с «Лейкерс» и сделка не состоится, другим командам, таким как «Кавальерс», следует быть начеку, но в целом лига считает, что обе стороны придут к соглашению», — приводит слова Уиндхорста ESPN в социальной сети Х.

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