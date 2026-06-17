Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карим Абдул-Джаббар рассказал, за кого болел в финале НБА — 2026

Карим Абдул-Джаббар рассказал, за кого болел в финале НБА — 2026
Комментарии

Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар рассказал, что в финальной серии плей-офф между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» (4-1 в серии) поддерживал французского центрового «Спёрс» Виктора Вембаньяму. По его словам, французский баскетболист напоминает ему самого себя в молодости.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Нью-Йорк Никс» считался аутсайдерами в серии со «Спёрс» и их перспективного молодого центрового Виктора Вембаньямы. И хотя я вырос в Гарлеме, но болел за Вемби, который немного напоминает мне меня самого в том же возрасте.

С другой стороны, возможно, я немного затаил обиду на «Никс» ещё со своего первого сезона в лиге, когда они выбили моих «Бакс» в финале Восточной конференции», — написал Абдул-Джаббар в своём блоге.

Читайте далее:
Виктор Вембаньяма — крут. Но что сделает его абсолютным монстром?
Виктор Вембаньяма — крут. Но что сделает его абсолютным монстром?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android