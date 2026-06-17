Карим Абдул-Джаббар рассказал, за кого болел в финале НБА — 2026
Поделиться
Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар рассказал, что в финальной серии плей-офф между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» (4-1 в серии) поддерживал французского центрового «Спёрс» Виктора Вембаньяму. По его словам, французский баскетболист напоминает ему самого себя в молодости.
НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
«Нью-Йорк Никс» считался аутсайдерами в серии со «Спёрс» и их перспективного молодого центрового Виктора Вембаньямы. И хотя я вырос в Гарлеме, но болел за Вемби, который немного напоминает мне меня самого в том же возрасте.
С другой стороны, возможно, я немного затаил обиду на «Никс» ещё со своего первого сезона в лиге, когда они выбили моих «Бакс» в финале Восточной конференции», — написал Абдул-Джаббар в своём блоге.
Комментарии
- 17 июня 2026
-
11:31
-
11:02
-
10:47
-
09:48
-
09:40
-
09:30
-
09:23
-
08:30
-
00:30
- 16 июня 2026
-
23:59
-
23:17
-
22:59
-
22:49
-
21:59
-
21:30
-
20:45
-
20:18
-
19:59
-
19:39
-
18:32
-
17:59
-
17:43
-
16:01
-
15:06
-
14:20
-
14:00
-
13:43
-
13:40
-
13:25
-
13:15
-
13:05
-
12:35
-
11:54
-
10:50
-
09:51