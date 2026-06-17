Карим Абдул-Джаббар рассказал, за кого болел в финале НБА — 2026

Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар рассказал, что в финальной серии плей-офф между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» (4-1 в серии) поддерживал французского центрового «Спёрс» Виктора Вембаньяму. По его словам, французский баскетболист напоминает ему самого себя в молодости.

«Нью-Йорк Никс» считался аутсайдерами в серии со «Спёрс» и их перспективного молодого центрового Виктора Вембаньямы. И хотя я вырос в Гарлеме, но болел за Вемби, который немного напоминает мне меня самого в том же возрасте.

С другой стороны, возможно, я немного затаил обиду на «Никс» ещё со своего первого сезона в лиге, когда они выбили моих «Бакс» в финале Восточной конференции», — написал Абдул-Джаббар в своём блоге.