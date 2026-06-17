Евролига планирует расширение до 24 команд в сезоне-2027/2028 и до 30 к — 2030 году

Евролига работает над повышением конкурентоспособности к приходу НБА в Европу. Одной из мер должно стать дальнейшее расширение списка участников.

Лига хочет увеличить количество клубов до 24 в сезоне-2027/2028. В сезоне-2028/2029 или 2029/2030 должны принять участие 30 команд. Об этом сообщает портал Mozzart Sport.

Уже на первой стадии расширения восемь клубов смогут присоединиться к 13 нынешним участникам и получить статус франшиз.

Напомним, действующим победителем Евролиги является греческий «Олимпиакос». В финале команда из города Пирей обыграла испанский «Реал» со счётом 92:85. Для «Олимпиакоса» этот титул стал четвёртым в истории клуба и первым с сезона-2012/2013.