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Илона Корстин — о победе ЦСКА в финале Единой лиги: настоящая машина

Илона Корстин — о победе ЦСКА в финале Единой лиги: настоящая машина
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги сезона-2025/2026 и высказалась о победе ЦСКА в чемпионате. По мнению Корстин, армейцы на протяжении всего сезона демонстрировали стабильную игру и заслуженно завоевали титул.

– Какие эмоции оставил после себя этот сезон Единой Лиги ВТБ?
– Общие впечатления от сезона положительные, мне кажется, что сезон был достаточно успешным, интересным. В первую очередь хочу поздравить ЦСКА с заслуженной победой. Действительно, в этом сезоне они выглядели очень уверенно, одной командой, единым коллективом, который провёл сезон стабильно от начала и до конца.

В плей-офф было показательно, что и тренер, и игроки показали свой максимум, действовали эффективно, показывали результативную игру, и в таком красивом стиле одержали победу. ЦСКА выглядел как настоящая машина, которую невозможно остановить. УНИКС в четвёртом матче боролся, показал хороший баскетбол. Это была лучшая игра финала, особенно если брать первую половину матча, но армейцы вновь оказались сильнее, – сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с генеральным директором Единой лиги Илоной Корстин «Чемпионате».
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