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В Единой лиге высказались о возможном возвращении в чемпионат двух команд

В Единой лиге высказались о возможном возвращении в чемпионат двух команд
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о перспективах возвращения в турнир «Астаны» и «Минска». По словам Корстин, казахстанский клуб уже подготовил серьёзную заявку на участие в чемпионате, тогда как белорусская команда пока продолжает выступать в молодёжной лиге, но также сохраняет интерес к возвращению в основной турнир.

– Какие ещё есть потенциальные кандидаты на вступление в Единую Лигу?
– Есть достаточно серьёзная заявка от «Астаны». Казахстанская команда уже играла в лиге, в основном чемпионате. Затем в стране вступил в силу закон, по которому у клуба не было возможности оплачивать работу иностранных специалистов, и из-за этого у команды возникли трудности. «Астана» тогда покинула основной чемпионат, но продолжила своё участие в молодёжной Лиге ВТБ. Сейчас «Астана» адаптировалась к новому законодательству и у клуба появились коммерческие спонсоры, благодаря которым команда имеет возможность вернуться в основной чемпионат.

– А какие шансы вернуться в лигу у Минска?
– Минск у нас представлен в молодёжной лиге ВТБ, возможно, через сезон они вернутся и в основной состав. Интерес присутствует, – сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с генеральным директором Единой лиги Илоной Корстин «Чемпионате».
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