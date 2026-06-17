Илона Корстин объяснила доминирование ЦСКА

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о причинах доминирования ЦСКА в завершившемся сезоне. По словам Корстин, успех армейцев стал результатом эффективной работы клуба на всех уровнях — от руководства до тренерского штаба и игроков.

– У ЦСКА всего одно поражение за весь плей-офф и три за регулярный чемпионат. Это настолько хороши армейцы, либо так неуверенно себя чувствовали все остальные команды?

– Армейцы в этом сезоне, действительно, во многих аспектах превосходили своих оппонентов. Есть сплочённый костяк, грамотный главный тренер, который прекрасно понимает баскетбол и взаимодействует со своими игроками. Есть опытное руководство, которое обеспечивает надёжный тыл своим игрокам и тренерам, – сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

ЦСКА стал чемпионом Единой лиги в сезоне-2025/2026. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС.

Читайте интервью с генеральным директором Единой лиги Илоной Корстин «Чемпионате».

18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч: