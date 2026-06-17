В Единой лиге высказались об актуальной ситуации с «Самарой» и «Нижним Новгородом»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала ситуацию вокруг «Самары» и «Нижнего Новгорода». По словам Корстин, руководство лиги продолжает работу с клубами и рассчитывает сохранить как можно больше участников чемпионата. Ранее стало известно, что нижегородцы из-за финансовых проблем не примут участия в сезоне-2026/2027.

— Размышляя уже о следующем сезоне, какая сейчас ситуация с «Самарой»? Появились на днях новости, что клуб ещё можно спасти.

— Что касается «Самары», как и «Нижнего Новгорода», с ситуацией работаем, всё узнаете на совете лиги. Наша задача оставить как можно больше команд и даже расширяться. У нас есть требования регламента, команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными.

Мы всё проверяем, потому что было много разных случаев, никому не хочется терять команду прямо посреди сезона. Если у команды нет стабильного финансирования, она надеется только на то, что ей выдадут бюджет после перехода в Единую лигу — это так не работает. Конечно, хотелось, чтобы было как можно больше команд в Единой лиге, но не всё так просто, — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с генеральным директором Единой лиги Илоной Корстин «Чемпионате».

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