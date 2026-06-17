«Играли на зубах». Илона Корстин отметила команды Единой лиги за пределами топ-4

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин назвала команды, которые приятно удивили её по итогам сезона-2025/2026 за пределами четвёрки сильнейших. По словам Корстин, особого внимания заслуживают четыре коллектива, сумевшие добиться результата благодаря характеру и самоотдаче.

— Кого вы бы отметили за пределами большой четвёрки?

— Отметила бы «Парму» и «Уралмаш». Они показывали хорошие результаты, характер в первую очередь. Играли на зубах. Так же отметила бы команду МБА, закончившую сезон на седьмом месте, и «Енисей», который вошёл в восьмёрку плей-офф, — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с генеральным директором Единой лиги Илоной Корстин «Чемпионате».

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