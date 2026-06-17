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В Единой лиге прояснили статус заявки «Динамо» из Владивостока

В Единой лиге прояснили статус заявки «Динамо» из Владивостока
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о перспективах вступления «Динамо» из Владивостока в состав участников турнира. По словам Корстин, клуб подготовил серьёзную заявку, соответствующую требованиям регламента, однако окончательное решение будет принято на совете лиги.

— Говоря о возможных новичках, ещё пару лет назад ходило много разговоров о Владивостоке. Возможно, были ещё другие кандидаты на вступление?
— У Владивостока очень серьёзная заявка. Они готовы по всем документам, сделали большую работу над ошибками в сравнении с предыдущей заявкой. Есть поддержка региона, что очень важно. Заявка соответствует требованиям нашего регламента, но всё решится на совете лиги.

— Нет опасений касательно логистики перелётов?
— Конечно, перелёты на Дальний Восток недешёвые, у клубов вырастет статья расходов в части логистики. Для маленьких клубов это особенно чувствительно. Но сейчас наши команды играют только в Единой лиге ВТБ, в новом Кубке от наших партнёров матчей не так много. Владивосток может усилить лигу, а лиге нужны сильные и стабильные клубы, — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с генеральным директором Единой лиги Илоной Корстин «Чемпионате».
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