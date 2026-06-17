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«Это и стало решающим». Корстин — о победе ЦСКА со счётом 4-0 в финальной серии с УНИКСом

«Это и стало решающим». Корстин — о победе ЦСКА со счётом 4-0 в финальной серии с УНИКСом
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу ЦСКА в финальной серии чемпионата с УНИКСом (4-0). По словам Корстин, на результате сказались усталость и кадровые проблемы казанской команды, которая подошла к решающим матчам не в оптимальном состоянии.

— И всё-таки «свип» в финальной серии — не лучший исход с точки зрения руководства Единой лиги?
— Всё решается на площадке — именно команды определяют результат. УНИКС в финальной серии не нашёл в себе ресурсов, у них была очень тяжёлая полуфинальная серия с «Зенитом», где они превзошли сами себя, отдали очень много сил и эмоций.

К финалу казанцы были эмоционально опустошены, к тому же было множество травм, многие игроки выходили на паркет на уколах, на обезболивающих. Физически УНИКС не был настолько хорошо готов, как ЦСКА, у которых было больше времени на отдых и подготовку к финалу. Это и стало решающим фактором, — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с генеральным директором Единой лиги Илоной Корстин «Чемпионате».
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