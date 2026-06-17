Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Единой лиге высказались о возможном возвращении «Химок»

В Единой лиге высказались о возможном возвращении «Химок»
Комментарии

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин ответила на вопрос о возможном возвращении «Химок» в число участников чемпионата. По словам Корстин, на данный момент подмосковный клуб не подавал официальную заявку на вступление в лигу, поэтому вопрос его возвращения пока не рассматривается.

— Многие болельщики скучают по «Химкам» в Единой лиге. Есть шанс вновь их увидеть в чемпионате, хотя бы в среднесрочной перспективе?
— Выход «Химок» из лиги был громким и даже скандальным, всегда тяжело терять команду, которая много лет была одним из лидеров лиги. На данный момент официальной заявки от «Химок» не поступало. Поэтому, считаю, что этот вопрос на данный момент не актуален, — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с генеральным директором Единой лиги Илоной Корстин «Чемпионате».
Читайте далее:
«Задача оставить как можно больше команд в лиге и даже расширяться». Беседа с Корстин
Эксклюзив
«Задача оставить как можно больше команд в лиге и даже расширяться». Беседа с Корстин

Дочь Леброна Джеймса удивила баскетбольными навыками:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android