В Единой лиге высказались о возможном возвращении «Химок»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин ответила на вопрос о возможном возвращении «Химок» в число участников чемпионата. По словам Корстин, на данный момент подмосковный клуб не подавал официальную заявку на вступление в лигу, поэтому вопрос его возвращения пока не рассматривается.

— Многие болельщики скучают по «Химкам» в Единой лиге. Есть шанс вновь их увидеть в чемпионате, хотя бы в среднесрочной перспективе?

— Выход «Химок» из лиги был громким и даже скандальным, всегда тяжело терять команду, которая много лет была одним из лидеров лиги. На данный момент официальной заявки от «Химок» не поступало. Поэтому, считаю, что этот вопрос на данный момент не актуален, — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с генеральным директором Единой лиги Илоной Корстин «Чемпионате».

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