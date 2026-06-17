Агент разыгрывающего «Спёрс» Фокса высказался о будущем игрока в клубе

Агент разыгрывающего «Сан-Антонио Спёрс» ДеАарона Фокса Рич Пол считает, что техасскому клубу следует сохранить в составе 28-летнего защитника, несмотря на неудачное выступление Фокса в финальной серии с «Нью-Йорк Никс» (1-4).

«Я бы ничего не менял. Сейчас можно сказать лишь, что в конечном итоге им, конечно, придётся меняться из-за того, как обстоят дела с контрактами. Например, максимальный контракт ДеАарона на $ 229 млн вступает в силу этим летом. Но если отступить на шаг назад и моргнуть на секунду, то Фокс – это Тони Паркер, Стефон Касл – Кавай Леонард, Дилан Харпер – Ману Джинобили, а Виктор Вембаньяма – Тим Данкан.

В каком-то смысле это просто повторение той же схемы. Мне кажется, в это лучше не вмешиваться, не мешать… и это не слова агента, не ищите предвзятости. У людей случаются неудачные серии, за которыми следует критика. Эксперты, которые ни на что не влияют, найдутся всегда», – приводит слова Пола портал Yahoo Sports.