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Перкинс: НБА нужно больше ненависти между игроками. Это делает баскетбол лучше

Перкинс: НБА нужно больше ненависти между игроками. Это делает баскетбол лучше
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс заявил, что лиге необходимо больше соперничества между игроками, и поддержал образ «злодея» для центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в финальной серии с «Нью-Йорк Никс» (1-4).

«Нам нужно вернуться к противостояниям. Нам нужно, чтобы игроки не любили друг друга. Это хорошо и полезно для баскетбола. Люди хотят смотреть на реальную борьбу и настоящую неприязнь между соперниками. Вемби не любит «Никс», и «Никс» не любят Вемби. Я рад, что он выбрал этот, скажем так, образ «злодея», потому что лиге этого не хватало. Потому что я знаю, как надоедает включать телевизор и видеть эти обмены майками, «это мой брат», «мы вместе тренируемся летом». Нам это не нужно. Лига сейчас движется в правильном направлении – нам нужно больше соперничества, больше ненависти и неприязни. Это делает баскетбол лучше», – приводит слова Перкинса The NBA Base в социальной сети Х.

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