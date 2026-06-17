Лука Дончич: «Нью-Йорк» и «Бостон» ещё долго будут претендентами на титул

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился мнением о распределении сил в НБА после победы «Нью-Йорк Никс» в финале над «Сан-Антонио Спёрс» (4-1 в серии).

«В лиге действительно хороших команд много. Стать даже третьим или четвёртым на Западе трудно. Есть куча команд, которые могут побороться за титул. Разумеется, «Спёрс» будут ещё долго претендовать на него. На Востоке ещё «Нью-Йорк», который победил в этот раз, «Бостон». Много клубов, которые будут конкурентоспособны. Март был, вероятно, лучшим месяцем за моё время в «Лейкерс», но дальше будет ещё лучше», — приводит слова Дончича издание Marca.

Напомним, Дончич получил растяжение задней поверхности бедра второй степени в начале апреля. Словенский разыгрывающий пропустил концовку регулярного чемпионата и плей-офф.