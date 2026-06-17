Кресло, в котором сидела Тейлор Свифт на полуфинале плей-офф НБА, продано за $ 7 тыс.

Кресло из первого ряда с третьего матча финала Восточной конференции между «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс», в котором сидела известная американская певица Тейлор Свифт, было продано на аукционе за $ 7 тыс. Об этом сообщает издание New York Times.

«Кливленд» и The Realest выставили на аукцион кресла из первого ряда с третьего и четвёртого матчей финала Восточной конференции, в которых сидели знаменитости: Тейлор Свифт, Трэвис Келси, Тимоти Шаламе, Кайли Дженнер, Бен Стиллер и Machine Gun Kelly. Кресло Свифт было продано за самую высокую цену.

Итоговые цены за каждое из проданных кресел:

Тейлор Свифт — $ 7000.

Кайли Дженнер — $ 1505.

Трэвис Келси — $ 1405.

Тимоти Шаламе — $ 1202.

Бен Стиллер — $ 732.

Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) — $ 635.