Кресло, в котором сидела Тейлор Свифт на полуфинале плей-офф НБА, продано за $ 7 тыс.

Кресло из первого ряда с третьего матча финала Восточной конференции между «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс», в котором сидела известная американская певица Тейлор Свифт, было продано на аукционе за $ 7 тыс. Об этом сообщает издание New York Times.
«Кливленд» и The Realest выставили на аукцион кресла из первого ряда с третьего и четвёртого матчей финала Восточной конференции, в которых сидели знаменитости: Тейлор Свифт, Трэвис Келси, Тимоти Шаламе, Кайли Дженнер, Бен Стиллер и Machine Gun Kelly. Кресло Свифт было продано за самую высокую цену.
Итоговые цены за каждое из проданных кресел:
Тейлор Свифт — $ 7000.
Кайли Дженнер — $ 1505.
Трэвис Келси — $ 1405.
Тимоти Шаламе — $ 1202.
Бен Стиллер — $ 732.
Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) — $ 635.