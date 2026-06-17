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Кресло, в котором сидела Тейлор Свифт на полуфинале плей-офф НБА, продано за $ 7 тыс.

Кресло, в котором сидела Тейлор Свифт на полуфинале плей-офф НБА, продано за $ 7 тыс.
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Кресло из первого ряда с третьего матча финала Восточной конференции между «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс», в котором сидела известная американская певица Тейлор Свифт, было продано на аукционе за $ 7 тыс. Об этом сообщает издание New York Times.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
24 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
108 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Мобли - 24, Митчелл - 23, Харден - 19, Аллен - 17, Страс - 13, Меррилл - 6, Шрёдер - 3, Тайсон - 3, Брайант, Портер, Миникс, Эллис, Энаруна, Нэнс, Проктор, Уэйд, Сарр, Томлин
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Бриджес - 22, Ануноби - 21, Шамет - 14, Таунс - 13, Харт - 12, Макбрайд - 5, Альварадо - 2, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Кливленд» и The Realest выставили на аукцион кресла из первого ряда с третьего и четвёртого матчей финала Восточной конференции, в которых сидели знаменитости: Тейлор Свифт, Трэвис Келси, Тимоти Шаламе, Кайли Дженнер, Бен Стиллер и Machine Gun Kelly. Кресло Свифт было продано за самую высокую цену.

Итоговые цены за каждое из проданных кресел:

Тейлор Свифт — $ 7000.

Кайли Дженнер — $ 1505.

Трэвис Келси — $ 1405.

Тимоти Шаламе — $ 1202.

Бен Стиллер — $ 732.

Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) — $ 635.

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