Кириленко: сборная России по баскетболу находится в «заржавевшем» состоянии

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что национальная команда находится в «заржавевшем» состоянии, но хорошо подготовится к предстоящим товарищеским матчам со сборными Турции и Венгрии.

«Сборной предстоит сыграть с Турцией и с Венгрией, а это очень сильные соперники. Не сомневаюсь, что команда подготовится хорошо. Конечно, мы немного «заржавевшие» и не находимся в регулярном тренировочном цикле. Любая игра важна, особенно против Турции, которая является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, сборная России сыграет 26 июня с командой Турции, а 28 июня — со сборной Венгрии.