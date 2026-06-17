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Кириленко: сборная России по баскетболу находится в «заржавевшем» состоянии

Кириленко: сборная России по баскетболу находится в «заржавевшем» состоянии
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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что национальная команда находится в «заржавевшем» состоянии, но хорошо подготовится к предстоящим товарищеским матчам со сборными Турции и Венгрии.

«Сборной предстоит сыграть с Турцией и с Венгрией, а это очень сильные соперники. Не сомневаюсь, что команда подготовится хорошо. Конечно, мы немного «заржавевшие» и не находимся в регулярном тренировочном цикле. Любая игра важна, особенно против Турции, которая является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, сборная России сыграет 26 июня с командой Турции, а 28 июня — со сборной Венгрии.

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