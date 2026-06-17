Трэйси Макгрэйди: игра Джейлена Брансона в концовках напоминает мне Коби Брайанта

Член Зала славы НБА Трэйси Макгрэйди сравнил разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом, отметив его умение брать игру на себя в четвёртой четверти и решать концовки матчей.

«Сразу вспоминается Коби. На протяжении трёх четвертей всё строилось вокруг Шака — команда кормила его мячом, задействовала в атаке. Но затем наступала четвёртая четверть, и все понимали: пришло время Коби. Все знали, что мяч окажется у него, и соперникам оставалось лишь бросать против него все силы. Ты знаешь, куда пойдёт мяч, но остановить его всё равно не можешь.

Он неизменно делал своё дело и приносил результат. То же самое сейчас с Джейленом Брансоном. Все знают, что в решающие моменты мяч будет у него, и он снова и снова оправдывает ожидания, обеспечивая результат для своей команды», — сказал Макгрэйди в своём подкасте на YouTube.