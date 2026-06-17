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Центровой «Зенита» Бако покинет команду — источник

Центровой «Зенита» Бако покинет команду — источник
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Бельгийский центровой Исмаэль Бако покидает санкт-петербургский «Зенит» и продолжит карьеру в турецком клубе «Тюрк Телеком». Об этом сообщает портал Eurobasket.

По информации источника, 30-летний баскетболист подпишет с турецким клубом контракт до конца сезона-2026/2027. В прошедшем сезоне Бако выступал за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, где в 15 матчах набирал в среднем 5,7 очка и делал 4,6 подбора за игру. «Зенит» уступил в серии за третье место краснодарскому клубу «Локомотив-Кубань».

Сезон-2025/2026 центровой начал в «Париже», который выступает в чемпионате и Кубке Франции, а также в Евролиге. В январе 2026 года Исмаэль Бако пополнил состав петербургского «Зенита».

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