«Он провалил всю финальную серию НБА». Гомельский призвал «Сан-Антонио» обменять Фокса

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский выразил уверенность в том, что руководству техасского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» следует обменять 28-летнего разыгрывающего защитника команды американца ДеАарона Фокса после его неудачного выступления в финальной серии чемпионата с коллективом «Нью-Йорк Никс».

«Согласен с тем, что Фокс провалил всю финальную серию. Думаю, что руководство «Сан-Антонио Спёрс» должны рассматривать вариант с его обменом и подписанием опытного игрока на его место», — написал Гомельский на своём официальном сайте.